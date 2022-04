Sinisterra si allontana dal Napoli: pronta l’offerta del club di Bundesliga

Il prossimo calciomercato del Napoli sarà sicuramente pieno di colpi in entrata e uscita. L’unica certezza per ora è la partenza di capitan Lorenzo Insigne, già ufficializzato dal Toronto. In entrata, invece, come confermato anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sono vicine alla chiusura le trattative per portare a Napoli il terzino Mathias Olivera del Getafe e l’esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia della Dinamo Batumi.

Luis Sinisterra

Uno dei giocatori attenzionati dal Napoli è Luis Sinisterra, ala sinistra del Feyenoord. Il colombiano classe ’99 sta disputando una grande stagione e ha aiutato il club olandese a raggiungere le semifinali di Conference League: gol sia nella gara d’andata sia in quella di ritorno nei quarti di finale contro lo Slavia Praga.

Sinisterra, però, è seguito anche da altri club esteri: su di lui ci sono Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. Proprio i tedeschi sembrano essere in vantaggio: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Bayer sarebbe pronto a investire 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazione dell’attaccante colombiano.