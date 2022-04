Messaggio da brividi del tifoso del Napoli: arriva la risposta di Insigne! (VIDEO)

La telefonata da brividi tra Cesare, tifoso del Napoli, e Carlo Alvino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il giro del web. Cesare ha raccontato la sua storia: nel 2006 ha avuto un infarto e negli ultimi 16 anni è stato per nove volte in camera operatoria. Il suo desiderio è quello di vedere un ultimo scudetto del Napoli e aveva chiesto ad Alvino di far sentire il suo messaggio a un tesserato del Napoli.

Il video del momento toccante è girato tantissimo su tutti i social ed è veramente arrivato ai giocatori azzurri: infatti, oggi, è arrivata la risposta di capitan Insigne. Il numero 24 azzurro ha registrato un videomessaggio e ha salutato Cesare. Queste le sue parole.

“Ciao Cesare, so che sei un grandissimo tifoso del Napoli. Ti volevo ringraziare e ti faccio tantissimi auguri di buona Pasqua. Sempre forza Napoli!”.

Il saluto e l’augurio di @Lor_Insigne al tifoso Cesare che ha emozionato tutti con la sua telefonata a @kisskissnapoli #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/JmC8aFd4up — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 17, 2022