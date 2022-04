Primavera, osservatore di un club di Serie A in tribuna per Napoli-Cagliari: chi c’era nel mirino

Sconfitta che brucia, l’ennesima di questo girone di ritorno per il Napoli Primavera, che ieri a Cercola ha perso per 1-2 contro il Cagliari. La formazione di mister Fristalupi ha conquistato solo 8 punti nella seconda metà del campionato, motivo per il quale la squadra partenopea è sprofondata al terzultimo posto della classifica, in piena zona playout.

Eppure i talenti a questo gruppo non mancano, tant’è che è ormai prassi che allo stadio Piccolo di Cercola si affaccino addetti ai lavori per venire a monitorare dal vivo i progressi di alcuni calciatori. E anche ieri allo stadio c’erano ospiti d’eccezione.

Osservatore del Verona in tribuna: ha assistito a Napoli-Cagliari Primavera

Infatti, secondo informazioni raccolte da SpazioNapoli, oltre a vari allenatori quali Gennaro Iezzo e Giuseppe Galderisi, sugli spalti c’era anche un osservatore dell’Hellas Verona. Il club scaligero in questi anni è sempre stato attento ai giovani: basti pensare ai vari Cancellieri o Ilic, prelevati dai settori giovanili rispettivamente di Roma e Manchester City.

Ambrosino Gioielli, Napoli Primavera

Sul taccuino dell’osservatore del Verona saranno stati sicuramente appuntati i nomi di tre giocatori che hanno davvero rubato l’occhio: i cagliaritani Desogus e Lovumbo (vero man of the match e autore di una partita di grandissimo livello, ndr), oltre del napoletano Giuseppe Ambrosino, autore della rete della speranza per i partenopei e arrivato a 15 gol in campionato.

L’intenzione del Napoli non è quella di cedere nessuno dei suoi gioielli, ma l’arrivo di tanti addetti ai lavori a Cercola testimonia la crescita del settore giovanile azzurro, al di là dei recenti risultati negativi della squadra Primavera, che – ricordiamo – nel girone d’andata era stata addirittura al secondo posto in classifica per alcune settimane, cullando sogni playoff. In questo finale di stagione invece bisognerà restare concentrati per raggiungere l’obiettivo salvezza.