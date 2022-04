Il presidente del Manchester City compra un club italiano? Le ultime

Secondo quanto riporta Sky Sport, la City Football Group, holding fondata dallo sceicco Mansour e attualmente intestataria di ben dieci società calcistiche tra cui il Manchester City, ha messo gli occhi su un club italiano: parliamo del Palermo, ad oggi relegato in Serie C.

Al momento c’è solo un interesse, ma nelle prossime settimane capiremo se tale interessamento verrà seguito da qualche azione più concreta che permetta ai rosanero di entrare nella rosa di club della City Football Group.

Palermo (Getty Images)

Lo storico club siciliano ha militato nella massima serie del calcio italiano per tanti anni in passato ma da qualche tempo naviga in acque non tranquillissime, non riuscendo più a risalire in Serie A dalla stagione 2016/17. Un aiuto economico importante come quello del City Football Group potrebbe essere la svolta per il Palermo. E vedendo i risultati arrivati in terra anglosassone, i tifosi rosanero iniziano a sognare.