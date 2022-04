Napoli-Roma, vendita dei biglietti a rilento: solo un settore sold out

Dopo le vittorie di Inter e Milan, il Napoli è chiamato ad una gara di sostanza contro la Roma, che viene dal largo successo in Conference League contro il Bodo-Glimt. Contro i giallorossi non si può sbagliare o il sogno scudetto potrebbe svanire definitivamente: perciò sarà necessario tutto il supporto possibile da parte dei tifosi partenopei.

I supporter azzurri, però, temono di assistere ad un’altra prestazione sottotono come quella ravvisata nel match con la Fiorentina e non stanno prendendo d’assalto il botteghino come previsto: esauriti solo i biglietti per la Curva B superiore, mentre ne restano pochi per i Distinti e la Curva A.



Di seguito i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto che per la Tribuna Family.