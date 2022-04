La Serie A confronta Osimhen e Abraham: c’è un dato impressionante

Qualche ora fa, in vista di Napoli-Roma, è spuntata sul profilo Twitter della Lega Serie A una curiosa immagine. La foto ci mostra infatti un confronto statistico fra i due bomber delle rispettive compagini: Victor Osimhen e Tammy Abraham.

Serie A Osimhen Abraham

I due goleador al netto delle statistiche riportate risultano essere abbastanza simili; con una percentuale realizzativa identica ed un leggero vantaggio verso la sponda giallorossa per quanto riguarda gol, assist e tiri totali. Ma ad impressionare è la grande differenza fra i due attaccanti nel numero di minuti giocati. Il britannico ha calcato il terreno di gioco per 2629 minuti totali, mentre il nigeriano “solo” per 1537 minuti, con ben 1086 minuti di differenza. Una differenza considerevole, che ci restituisce numericamente l’impatto che gli innumerevoli infortuni hanno avuto sull’utilizzo in campo di Victor Osimhen, penalizzandolo rispetto ai suoi diretti avversari.

Michele Larosa