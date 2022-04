Polemiche sulla designazione arbitrale di Napoli-Roma: il motivo

Le ultime designazioni arbitrali, in vista della prossima giornata di Serie A, hanno fatto molto discutere. A parlarne è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui ci sarebbe una vera e propria ansia Scudetto per la squadra arbitrale capitanata da Rocchi.

“Sono loro gli arbitri dello scudetto. Non poteva capitare in un momento peggiore, di chi guida un manipolo di fischietti non sempre all’altezza, per scelte scellerate dell’AIA di ieri (ma pure di quella di oggi)”. scrive il quotidiano.

Serie A arbitro Di Bello Getty Images)

Napoli-Roma a Di Bello: polemica sugli arbitri

Il Corriere dello Sport, analizza in modo polemico la designazione arbitrale di Di Bello per Napoli–Roma.

“Prendete il turno di Pasqua: nessuno che abbia più d’una scelta avrebbe fatto rientrare Di Bello in campo in una gara del Napoli (per di più contro la Roma: parliamo di un big match decisivo per scudetto e Europa) dopo che contro gli azzurri, appena due settimane fa (3 aprile) non aveva visto un rigore grande come una casa (Musso su Mertens), prima di essere salvato dal VAR.

Questione di opportunità, ma anche tecnica: se hai sbagliato, il rientro deve avvenire in maniera graduale; se invece lo si forza in un big match allora hai messo da parte (o magari lo hai dovuro fare per forza) la meritocrazia, basandoti solo sull’impatto mediatico, assolutamente scarso (il Napoli ha poi vinto nettamente)”.