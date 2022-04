Giuntoli: “Rinnovi Napoli? Vedremo a fine stagione”. Poi l’appunto su Zerbin e Gaetano

La Serie B, da sempre, è una vetrina di giovani talenti che si ritrovano lì per farsi le ossa prima di un eventuale salto di qualità. Il Napoli può vantarsi di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin, protagonisti di una grande stagione rispettivamente con le maglie di Cremonese e Frosinone.

Di questo, ma anche della caldissima questione rinnovi, ha parlato il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Gianluca Gaetano Cremonese

Giuntoli: “Gaetano e Zerbin stanno facendo grandi cose”

Di seguito le dichiarazioni di Giuntoli a Kiss Kiss Napoli:

I giovani? “Gaetano e Zerbin stanno facendo grandi cose in Serie B e vanno fatti i complimenti a Grava per il lavoro svolto in questi anni. C’è una buona base per portare altri giovani nel Napoli. Il primo ha grandi qualità tecniche e personalità: il futuro ci dirà se avrà possibilità di calcare il prato verde insieme al Napoli”.

Poi le parole sui rinnovi: “In questo momento stiamo pensando molto al campo. Alla fine parleremo con i ragazzi e decideremo, nel rispetto dei bilanci e delle qualità dei calciatori, come muoverci. Ora dobbiamo pensare al collettivo, dobbiamo metterci seduti con i nostri ragazzi al termine della stagione“.