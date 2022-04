Verso Napoli-Roma: c’è la notizia su Di Lorenzo, Osimhen e Fabian

Il Napoli di Spalletti si prepara sempre più intensamente alla sfida, in programma lunedì alle 19:00, contro la Roma dello Special One, Josè Mourinho. Gli azzurri, qualche minuto fa, hanno pubblicato sul sito ufficiale il report dell’allenamento mattutino, che ha portato ad un paio di buone notizie.

Fabian Ruiz Osimhen Napoli (IMAGO)

Fabian e Osimhen in gruppo: buone notizie per il Napoli!

Di seguito il report ufficiale dell’allenamento mattutino del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. Il gruppo dopo una prima fase di torello e attivazione ha svolto lavoro di forza ed esercitazioni di possesso palla. In chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Fabian e Osimhen hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Petagna personalizzato in campo e palestra. Meret non ha svolto la seduta di allenamento per gastroenterite. Di Lorenzo, accompagnato dal responsabile sanitario Dott. Raffaele Canonico, ha effettuato il controllo a Villa Stuart con il prof Mariani, il calciatore riprenderà gradualmente gli allenamenti in gruppo”.