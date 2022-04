Napoli Basket, parla Buscaglia: “Complimenti a Reggio Emilia, abbiamo sbagliato una cosa”

Sempre più a rischio la permanenza in Serie A della Gevi Napoli Basket, che stasera ha subito la seconda sconfitta consecutiva, in casa contro Reggio Emilia. Maurizio Buscaglia, coach degli azzurri, ha appena commentato la cocente sconfitta odierna in conferenza stampa.

Napoli Basket Reggio Emilia Buscaglia

Buscaglia: “Tanti errori, complimenti a loro”

Di seguito le parole del coach azzurro, da poco tornato dopo un’influenza che lo aveva tenuto fuori nella scorsa partita:

“La Reggiana ha giocato una partita più solida di noi: a loro vanno fatti i complimenti. Noi abbiamo fatto molti errori, compresi quelli condizionati dalla difesa degli altri: dobbiamo evitare le sciocchezze. Anche quando siamo andati in fase offensiva abbiamo avuto troppa frenesia: non è stata una partita sufficiente e credo che Reggio nel complesso abbia fatto meglio di noi. Ci sono errori di spaziatura, di movimento e anche dalle mani potevamo preservare qualcosa, perché nelle prime partite abbiamo fatto bene”.

“Ci rifugiamo nell’uno contro uno perché siamo in difficoltà e, inoltre, abbiamo avuto un movimento senza palla non eccellente. Ci sono situazioni difficili da scavalcare in ogni difesa. Non bisogna togliere i meriti agli altri, noi stiamo lavorando per evitare gli errori. Avevamo la possibilità di andare a meno due. Certe cose vivono di momenti all’Interno della partita. Avevamo fatto bene con il quintetto grande ma per cambiare la partita non potevamo mettere cose improvvisate. L’area se non la apri condizioni anche chi va in difficoltà”.