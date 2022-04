Spalletti a cena: avete visto con chi era il tecnico azzurro?

Diego Armando Maradona Jr, figlio di Diego Armando Maradona, ha postato sui propri social e in particolare su Instagram, una foto con il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

“Grazie per la tua disponibilità, sei una persona gentile e dialogare con te mi arricchisce sempre. Forza Napoli sempre”.

Spalletti e Maradona Jr

Queste le parole di Diego Jr che a cena con Spalletti, come si evince dal post, ha avuto un piacevole confronto con il tecnico toscano.

Maradona jr, da sempre tifoso del Napoli, non hai mai nascosto la sua passione per gli azzurri e dunque, poter incontrare il tecnico dei partenopei è per lui motivo di grande orgoglio. Inoltre, Diego Junior ha sempre ammesso di voler allenare in Serie A un giorno. Chissà che Spalletti non sia riuscito a dargli dei consigli importanti.