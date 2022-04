“Abbiamo bruciato la maglia rossa del Napoli”: rivelazione dell’ex attaccante azzurro!

Per due volte durante questa stagione la Fiorentina ha messo i bastoni tra le ruote al Napoli ed entrambe le volte gli azzurri hanno vestito la maglia rossa, che non ha portato particolarmente bene agli uomini di Spalletti.

Napoli Fiorentina

E non sembra essere la prima volta: ai microfoni di Sportitalia infatti l’ex attaccante azzurro José Altafini ha rivelato che nel corso dell’annata 1965/66, durante la quale il Napoli vinse tante partite in casa, la squadra affrontò i Viola indossando una maglia rossa e subì una pesante sconfitta per 0-4.

A Napoli la scaramanzia non è mai in secondo piano e Altafini ha rivelato un aneddoto davvero particolare riguardo quanto avvenuto dopo la gara negli spogliatoi partenopei.

Di seguito le sue parole.

“In quegli anni vincevamo sempre in casa, anche contro le più forti. Poi una volta ci toccò affrontare la Fiorentina, giocammo con la maglia rossa. Risultato? Perdemmo 0-4 e quella divisa fu bruciata negli spogliatoi“.