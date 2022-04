Ultime Calcio Napoli, la possibile cifra per il rinnovo di Mertens

Nicolò Schira, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Schira ha provato a spiegare le mosse del prossimo mercato azzurro.

Calciomercato Napoli Kvaratskhelia (Getty Images)

Di seguito le dichiarazioni:

Mertens rinnova? “Mertens vuole restare ma serve ridimensionamento. C’è l’opzione per rinnovare con le stesse condizioni, ma il Napoli non vuole. Ad oggi dovrebbe abbassarselo a 1,5/2 milioni. Ad oggi siamo al 30% di possibilità di rinnovo. Non è tanto una questione di soldi: se Mertens si taglia lo stipendio e lui è una bandiera, giocando bene, può favorire l’accordo. Ad oggi non si guarda solo l’aspetto tecnico purtroppo, ma i calciatori di esperienza anche a mezzo servizio servono ed hanno qualcosa in più“.

Futuro Koulibaly? “Il Napoli ha designato Koulibaly come capitan futuro. Il Napoli perderà diversi pezzi a parametro zero come Insigne e Ospina e quindi farà di tutto per blindare Koulibaly e renderlo il pilastro della squadra”.

Di Lorenzo rimane? “Si credo di sì, poi bisogna vedere se arrivano offerte importanti. Se arriva un’offerta da 30 milioni, il Napoli può vacillare. Quando arrivano queste offerte il 90% delle società italiane è costretto a cedere”.

Il punto su Kvaratskhelia e Olivera: “Il Napoli sta limando i bonus su Kvaratskhelia. Bisogna capire chi dovrà essere pagato a causa dei problemi del calcio russo. Il cartellino apparteneva al Rubin Kazan. Il Napoli ha le idee chiare, si sta muovendo in maniera astuta. Sta prendendo Olivera per il post Ghoulam. È uno dei terzini più promettenti del panorama europeo. Percepirà circa 1,5 milioni all’anno; qualcosa in più rispetto all’esterno georgiano”.

Situazione Dybala? “Metto l’Inter in prima fila per tanti motivi. Dybala non ama il calcio inglese e lo ha già rifiutato in passato. C’è anche il Paris, che sonda sempre tanti parametri zero; bisogna capire se affonderà. Dybala farebbe accendere il Maradona, ma non ci sono ancora contatti ed è fuori dai parametri di De Laurentiis”.