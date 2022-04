Freddy Rincon in terapia intensiva: l’ex Napoli coinvolto in un incidente

Arriva una brutta notizia che coinvolge anche l’ambiente partenopeo: l’ex calciatore del Napoli Freddy Rincon è stato vittima di un grave incidente stradale. L’accaduto si è verificato nelle ultime ore in Colombia, il quale riguarda uno durissimo scontro fra l’ex Napoli e Real Madrid contro un autobus.

Rincon Incidente

Incidente stradale per Rincon: l’accaduto

Un’impatto violento verificatosi quest’oggi a Cali, in Colombia, nei pressi dello stadio Pascual Guerrero. Il cinquantacinquenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato sottoposto immediatamente ad un intervento per il trauma cranico subito.

Inoltre, lo scontro dell’auto di Rincon col ‘autobus ha provocato ben quattro feriti, anch’essi trasportati in ospedale. Le autorità ora stanno cercando di indagare per capire meglio la dinamica dello scontro fra l’auto del cinquantacinquenne e l’autobus.

Freddy Rincon, ricordiamo, ha militato nel Napoli di Bokov nella stagione 1994-95, mentre l’anno successivo passò nel club spagnolo Real Madrid. È stato un pilastro della Nazionale Colombiana disputando ben tre Mondiali nel ’94, ’90 e ’98. Dopo aver attaccato al muro gli scarpini, l’ex partenopeo aveva intrapreso una breve carriera da allenatore mentre attualmente è un commentatore televisivo per alcuni media colombiani.