Anguissa-Napoli: le ultime sul riscatto del centrocampista

Arrivato in prestito dal Fulham, Frank Zambo Anguissa si è dimostrato un giocatore fondamentale nella formazione di Spalletti, mettendo in scena prestazioni di alto livello.

Napoli riscatto Anguissa (Getty Images)

Il club azzurro, infatti, sta preparando il riscatto, anche in relazione alle possibili uscite dalla rosa azzurra di altri centrocampisti. C’è il dubbio sul tedesco Diego Demme, che potrebbe non vestire più la maglia azzurra nella stagione a venire, e la questione riguardante Fabian Ruiz e il contratto in scadenza nel 2023.

Con la risposta positiva ad Anguissa del tecnico azzurro, la dirigenza del Napoli valuterà il riscatto del camerunense a 15 milioni a fine giugno, così come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.