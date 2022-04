Spalletti: “Mi dispiace per il pubblico”, poi le frasi su Osimhen e sullo scudetto!

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’emittente DAZN a margine del fischio finale del match tra Napoli e Fiorentina. Segue quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Faccio fatica a digerire la sconfitta più che la prestazione. È un risultato che ci costa molto e per certi versi non meritavamo. La partita loro l’hanno fatto bene, anche se noi siamo partiti bene. Abbiamo giocato qualche palla lunga, e lì abbiamo perso le distanze tra i reparti. Nel secondo tempo poi c’è stato l’episodio di Nico Gonzalez su Mario Rui, che un po’ cambia le dinamiche. Abbiamo un po’ di colpe per quello che è venuto fuori nelle difficoltà della partita. Mi dispiace per il pubblico, per la squadra che ha avuto un atteggiamento ottimo in settimana”.

Potevano essere gestite meglio le palle lunghe su Osimhen? “La Fiorentina fa l’uomo contro uomo e lascia questo campo aperto che si può sfruttare, ma soltanto se si esce con qualità dai duelli. Probabilmente in quelle palle lunghe si poteva fare qualcosa di meglio: Osimhen non era al massimo della condizione, ha saltato degli allenamenti ed era reduce dagli impegni con la Nazionale, ma poteva fare meglio nei duelli sicuramente”.

Napoli’s Italian head coach Luciano Spalletti looks on prior to the Italian Serie A football match between SSC Napoli and Milan AC at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on March 6, 2022. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Sui cambi: “Zielinski ha questo passo più fluido nella copertura delle distanza, Fabian non si sta allenando con continuità per dei problemi. Piotr ha questo strappo e questo inserimento facile che poteva darci una mano”.

Sulla corsa Scudetto: “Bisogna pensare di partita in partita, perché le cose cambiano. Adesso si fa molto più difficile, ma adesso non abbiamo altra scelta che essere dei professionisti fino alla fine, nonostante tutto. Si deve ricominciare a fare le cose per bene e si deve andare avanti”.

Sul rendimento in casa: “Vanno valutate le partite singolarmente. Non ci vedo niente di simile alle altre partite e non vedo un problema in particolare che può essere individuato”.