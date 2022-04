Fiorentina, il ds Pradè: “Lo abbiamo fatto per snaturare il Napoli”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club per commentare la vittoria contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

Napoli Fiorentina

“Dedico questa vittoria ai presidenti e ai tifosi. Tutte le delusioni che abbiamo vissuto in precedenza, adesso stanno diventando delle gioie e questa è una cosa importantissima. Poi la seconda dedica va al mister e ai giocatori, hanno preparato questa partita in maniera perfetta. Abbiamo snaturato il Napoli, facendolo giocare in maniera completamente diversa da come è abituato a giocare, li abbiamo sempre aggrediti alti. Eccezionali Igor e Milenkovic, con quell’animale lì davanti (Osimhen, ndr) ogni pallone può essere pericoloso; l’ha dimostrato sul gol, ha segnato sull’unica occasione che ha avuto. La squadra è divertente, ha identità, noi dobbiamo partire da questo. Dobbiamo rimanere coi piedi per terra, pensare che non abbiamo fatto nulla. Settimana prossima c’è un’altra sfida molto difficile. Ce la godiamo oggi e da domani lavoriamo”.

“Sono felicissimo per Ikoné e Cabral, per l’entrata in campo di Kokorin con quella determinazione in un momento difficilissimo, visto che avevamo appena preso il secondo gol. Con una squadra come il Napoli può succedere di tutto, può ribaltarla in nove minuti. Sono felice anche per come è entrato in campo Maleh, anche Callejon, sono tutte note positive. Grande gara anche di Amrabat, chiamato a sostituire un giocatore importante come Torreira, ha fatto una gara di grandissima sostanza, è andato sempre in pressione su Lobotka. Quando vinci queste partite il merito è di tutti, non si può dimenticare nessuno“.