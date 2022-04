Koulibaly da brividi: l’ha detto in diretta su Callejon!

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Ecco quanto dichiarato dal centrale senegalese:

“Abbiamo iniziato bene la partita, c’era l’energia giusta da parte nostra. Il gol preso ci ha fatto male ma la partita ha dimostrato che ci abbiamo creduto e che abbiamo dato di tutto. Adesso dobbiamo lavorare sulla fase difensiva: sono diverse partite che subiamo gol e dobbiamo migliorare nella solidità anche per dare fiducia all’attacco”.

Sull’atteggiamento dopo il gol del pareggio: “Volevamo vincere a tutti i costi. Dopo il pareggio avevamo in mente di vincere, anche se sapevamo di avere contro una squadra forte come la Fiorentina”.

Sul sogno Scudetto: “Io ci credo. La stagione è ancora lunga e può succedere tutto. In casa dobbiamo essere la squadra che siamo in trasferta. Mi dispiace per i tanti punti persi in casa. C’è tanta rabbia perché volevano vincere la partita. Adesso si deve preparare per la sfida contro la Roma, che sarà molto difficile. In ogni caso, non dobbiamo guardare gli altri cosa fanno. Dobbiamo guardare al nostro lavoro partita dopo partita e credo che questo sia l’atteggiamento giusto”.

Su Callejon: “Sappiamo che è stato un giocatore molto importante per il Napoli. È un giocatore che mi ha fatto crescere e con cui mi sento ancora oggi. Gli auguro tutto il meglio perché è una persona che merita e lo ringrazio per quanto mi ha fatto crescere”.