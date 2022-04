Gonzalez esalta il Maradona: “Non capita spesso, sono molto felice”

Nico Gonzalez, autore della prima rete della Fiorentina nel successo sul Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel post partita, sottolineando la sua gioia nell’aver segnato nello stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona.

Di seguito le sue parole:

“È il gol più bello della mia stagione. Sono l’unico ex Argentinos Junior ad aver fatto gol nello Stadio Diego Armando Maradona, che contiene tanti ricordi davvero importanti e sono molto felice. Non capita spesso di giocare in uno stadio così. Sono contento e tranquillo, siamo una grande squadra. Italiano ha tanta fiducia in me. Mi sacrifico e mi piace farlo, mi sento più tranquillo, anche dare una mano in fase difensiva è importante. La squadra deve essere conscia della sua forza. Dobbiamo continuare così“.