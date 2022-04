Cabral: “Abbiamo meritato la vittoria. Gol alla Ronaldo? Io sono solo Arthur”

Arthur Cabral, centravanti della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Napoli Fiorentina, sfida terminata sul risultato di 2-3 in favore della compagine toscana.

Il Napoli perde ancora una volta punti preziosi per la corsa scudetto contro la Fiorentina, autrice della miglior gara della stagione, che grazie a questi tre punti e alla sconfitta dell’Atalanta sul campo del Sassuolo, aggancia il settimo posto e pensa seriamente ad un posto in Europa, distante solo un punto.



Queste le parole di Cabral:

“Sono molto felice, ce la siamo meritata. Abbiamo giocato una gran partita contro una grande squadra e in uno stadio molto bello“. Il gol? “Ho grande fiducia in questo momento, anche per questo mi è riuscita la giocata. Ho ricevuto palla da Maleh, ho saltato il difensore e ho calciato“. Gol alla Ronaldo? “Ronaldo è Ronaldo, io sono solo Arthur“. Rapporto con il mister? “Sto applicando ciò che ci chiede e sento fiducia“. Obiettivo della Fiorentina? “Vincerle tutte e arrivare in fondo, abbiamo una grande squadra“.