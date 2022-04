Barone: “Questo giocatore può essere importante per noi”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente DAZN poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina, in programma per le ore 15:00. Il dirigente si è soffermato in particolare sui due attaccanti Cabral e Piatek. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cabral, come Piatek, è un giocatore interessante. Cabral si collega abbastanza bene con il nostro gioco, è un uomo d’area di rigore e ama mantenere palla. Siamo molto contenti del suo contributo alla causa. Mi auguro e sono super convinto che sarà un punto di riferimento importante per noi”.