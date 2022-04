Il Napoli guarda alla sfida di domani contro la Fiorentina anche con un occhio all’infermeria, alla luce, soprattutto, di quello che sarà il finale di stagione che attende gli azzurri.

Si attendono novità da parte di Giovanni Di Lorenzo che spera di esserci contro la Roma, anticipando la tabella di marcia per il recupero completo. Così come per Ounas e Petagna, calciatori che possono essere utili anche da semplici alternative in panchina.

Chi invece rientrerà, con ogni probabilità, tra i convocati è Alex Meret. Secondo quanto si apprende da Il Mattino, nel match con i Viola andrà in panchina.

Meret, Napoli

L’estremo difensore friulano, che s’infortunò in allenamento a due giorni dalla sfida di campionato contro il Verona ed è stato poi costretto a saltare le partite con Udinese e Atalanta, si allena in gruppo già da metà settimana.

In ogni caso, nessuna novità è prevista per la titolarità tra i pali, con il colombiano Ospina che sarà il titolare in queste ultimissime sette finali per il sogno Scudetto.