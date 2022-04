Il Napoli è già molto attivo in sede di calciomercato, con gli acquisti di Mathias Olivera e di Khvicha Kvaratskhelia ipotecati e in attesa di essere concretizzati in tutto e per tutto.

Tuttavia, continua il lavoro del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, chiamato a puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di Luciano Spalletti per la prossima stagione. A tal proposito, ritorna ricorrente un obiettivo per la fascia, nonostante il rinforzo già in cassaforte di Olivera.

Summit programmato con il club, la situazione

Calciatore che da diverso tempo è nei radar del club azzurro è Andrea Cambiaso. L’esterno si è fatto notare con la maglia del Genoa, con la quale ha segnato proprio agli azzurri nel match di andata.

ROME, ITALY – DECEMBER 17: Sergej Milinkovic Savic of SS Lazio compete for the ball with Andrea Cambiaso of Genoa CFC during the Serie A match between SS Lazio and Genoa CFC at Stadio Olimpico on December 17, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, secondo cui il Napoli ha in programma un summit con i rossoblù nella prossima settimana.

“Il ragazzo – si legge – piace moltissimo al Napoli che lo ritiene in prospettiva una buonissima mezzala e non soltanto un esterno. Al punto che la settimana prossima è in programma un incontro con il Genoa”.

Su di lui anche Juventus e Inter

Tra i club interessati a Cambiaso c’è anche l’Inter: secondo il giornalista, tutto dipenderà dagli sviluppi eventuali legati a Ivan Perisic, con il quale continuano le trattative per il rinnovo contrattuale.

Attenzione anche alla Juventus: il club bianconero lo segue da tempo e medita su un restyling profondo delle corsie esterne.

A far gola, ulteriormente, è la situazione contrattuale del calciatore con il Genoa: il calciatore dalla prossima stagione andrà in scadenza ed è improbabile che tra le parti possa essere imbastita una trattativa per prolungare l’accordo.