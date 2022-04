Pellissier rivela: “Ricordo ancora il boato del San Paolo al gol di Diawara, fu terrificante”

A quattro anni di distanza da Napoli-Chievo, partita che gli azzurri di Sarri vinsero nel recupero con i gol di Milik e Diawara, torna a parlare ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Sergio Pellissier, che era in campo in quel caldo pomeriggio d’aprile.

Pellissier Chievo Verona

Pellissier è convinto: “Osimhen può essere l’uomo scudetto!”

L’ex attaccante dei gialloblu ha ricordato il boato dell’ex San Paolo e ha affrontato anche l’argomento scudetto:

“L’uomo scudetto può essere Osimhen! È un attaccante molto forte, l’ho sempre detto, e Spalletti lo ha capito. Il Napoli, però, anche in mancanza del nigeriano fa bene e fa molti punti: non è da tutti.

Ricordo benissimo il boato del San Paolo al gol di Diawara contro di noi: il calore delle squadre del sud è una cosa terrificante, ma può essere un’arma a doppio taglio, soprattutto quando le cose vanno male. Però, quando le cose vanno bene, gli stadi danno un qualcosa in più alla squadra”.