Osimhen in gruppo: arriva il messaggio dell’attaccante nigeriano!

Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli, ha tranquillizzato i tifosi attraverso il suo profilo Twitter ufficiale dove ha lasciato un messaggio a tutti i supporters azzurri in vista della sfida in programma domenica contro la Fiorentina al Maradona.

Osimhen messaggio Twitter

Dopo l’allarme in allenamento, pare essere rientrata definitivamente la preoccupazione sulle condizioni del 9 azzurro che oggi si è anche allenato in gruppo e quindi dovrebbe essere disponibile per giocare contro i viola.

Questo il suo messaggio su Twitter:

Back With The Squad💪🏽 pic.twitter.com/eVNr1POSie — victor osimhen (@victorosimhen9) April 8, 2022