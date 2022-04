Fiorentina, Italiano può sorridere: recuperato un titolare in vista del Napoli

Ci stiamo avvicinando sempre più alla prossima partita di campionato tra Napoli e Fiorentina: il match, in programma domenica alle 15, sarà ovviamente fondamentale in vista della corsa scudetto, sempre più emozionante. La Viola, intanto, può sorridere per il recupero di un big che aveva saltato la partita contro l’Empoli.

Ikone Fiorentina

Italiano sorride: Ikonè pronto a giocare contro il Napoli

Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano, che recupera ufficialmente Jonathan Ikonè: l’ex Lille aveva saltato l’Empoli per un problemino fisico e si prepara a tornare in campo per la sfida del Maradona. Probabile, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che l’esterno francese parta dal 1′ al posto di Riccardo Saponara.