Fiorentina in emergenza, due titolari indisponibili per la sfida contro il Napoli

La sfida tra Napoli e Fiorentina si avvicina e la Viola ha sostenuto la seduta pomeridiana di allenamento allo Stadio Franchi, una delle ultime prima di partire per Napoli. Entrambe le squadre si giocano obiettivi importanti, il Napoli deve rimanere attaccato al treno di testa mentre la Fiorentina sogna l’Europa.

Proprio per questo motivo, tanto Spalletti quanto Italiano hanno necessità di poter contare su tutti gli effettivi, ma dalla seduta odierna, stando a ciò che riporta Firenzeviola.it, non arrivano buone notizie per il tecnico ex Spezia: oltre a Nastasic, neanche Odriozola e Bonaventura – giocatori molto importanti per la compagine toscana – hanno preso parte all’allenamento e non partiranno per la trasferta.