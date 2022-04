Il centrocampista del Napoli, Diego Demme, ha parlato ai microfoni della BILD in vista della sfida di Europa League fra la sua ex squadra, il Lipsia, e l’Atalanta di Giampiero Gasperini. L’italo-tedesco ha dato qualche dritta ai suoi vecchi compagni per affrontare i bergamaschi, e non è mancata qualche parola per il Napoli e per Spalletti.

“L’Atalanta è una squadra psicologicamente fortissima, la più forte d’Italia. Giocano in modo molto aggressivo, quindi bisogna contrastarli e cercare di tenere il loro passo. Hanno dei buoni talenti individuali, come Luis Muriel. Nella partita contro di noi è stato evidente quanto fosse un giocatore tecnicamente forte”. Ha dichiarato il centrocampista del Napoli, che ha poi sviscerato i punti deboli della Dea: “Spesso lasciano molto spazio all’avversario giocando uno contro uno su tutto il campo. Il Lipsia deve riuscire a cavarsela nei duelli, anche con passaggi veloci o grazie ai giocatori più tecnici”. Sicuramente parte del cuore di Demme è a Lipsia, ma a Napoli è di casa da tempo. “Ora ho il mio forno per pizza a casa a Bielefeld. Non ne ho bisogno qui a Napoli, perché non posso avere pizza migliore di quella delle persone qui. È di livello mondiale!”. Ma per Demme a Napoli le cose vanno bene anche dal punto di vista sportivo: “Siamo in corsa per il campionato. Non ho avuto molti minuti di gioco ultimamente, ma l’allenatore sa che sarò pronto se avrà bisogno di me”.