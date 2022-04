Luigi De Laurentiis: “Napoli o Bari? Bisogna farlo il prima possibile”

La promozione in Serie B del Bari è stata una gioia per la famiglia De Laurentiis: dopo quasi quattro anni dall’acquisto della società pugliese, Luigi De Laurentiis (figlio di Aurelio) ha riportato la squadra dalla Serie D alla Serie B. Lo stop alle multiproprietà imposto dalla FIGC mette la famiglia De Laurentiis di fronte una scelta: una tra Bari e Napoli dovrà essere ceduta.

Luigi De Laurentiis, tra le tante cose, ha parlato anche di questa questione nel corso dell’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno.

De Laurentiis Bari

“Il complimento più bello ricevuto è stato quello di mio padre. Non è facile riceverne da lui. Ma in generale è sempre bello quando un padre apprezza e riconosce il lavoro di un figlio.

Multiproprietà? Bisogna risolvere la questione il prima possibile, per questo abbiamo presentato ricorso contro il termine fissato entro il 2024 per vendere Napoli o Bari. Vogliamo avere il tempo di fare le cose per bene, consapevoli di risolvere il dualismo il prima possibile.

A Bari mi sento a casa, non ho nessuna intenzione di lasciarla. Ho trovato tanti amici, non solo imprenditori. La cosa mi rende orgoglioso. E poi non sarebbe facile allontanarsi dopo tutti questi anni di impegni economici, professionali e personali. Amo questa realtà“.