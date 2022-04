Napoli-Fiorentina, già sold out due settori: i dettagli

Il buon cammino del Napoli fatto finora e l’importante vittoria contro l’Atalanta, hanno portato molto entusiasmo fra i tifosi che credono speranzosi nel sogno allo scudetto. Proprio per questo, mai come in questo momento la loro voglia di andare allo stadio cresce. Questo spiega il buon ritmo della vendita dei biglietti di Napoli-Fiorentina, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Per chi teneva ad andare nelle curve superiori dovrà ora abbandonare le proprie speranze.

Dries Mertens, Napoli-Fiorentina

Infatti, emerge che sono già sold out le curve superiori e quasi tutti esauriti i distinti. L’unica nella cui ci sono ancora molti posti disponibili sono le Tribune, Curve e distinti inferiori . Ecco i prezzi:

Tribuna Posillipo: 70€

Tribuna Nisida: 50€

Tribuna family adulto: 15€ / 5€ (under 12)

Distinti anello superiore: 40€

Distinti anello inferiore: 30€

Curve anello superiore: 25€

Curve anello inferiore: 15€