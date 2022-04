Boniek: “Per lo scudetto è corsa a tre. Zielinski? Per me è fortissimo, ma c’è un problema”

Zbigniew Boniek, ex giocatore della Juventus nonché vice presidente della UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 1, nel corso del programma Radio Anch’io Sport, relative alla corsa Scudetto, che vede nel Napoli uno dei protagonisti maggiori. L’ex centrocampista ha anche parlato del suo connazionale Piotr Zielinski, riservandogli parole al miele.

Di seguito le sue parole:

Piotr Zielinski

Scudetto? “Pensavo si trattasse di una corsa a quattro e che la Juventus potesse raggiungere il gruppo di testa, ma anche Allegri ha alzato bandiera bianca. Gli equilibri possono cambiare ogni weekend tra le tre squadre in vetta, non c’è un vero favorito.

Su Zielinski: “È forte, un giocatore tecnicamente fantastico, ma ultimamente Spalletti ha cambiato qualcosina a centrocampo e ciò ha costretto spesso Zielinski alla panchina: questo vuol dire che il Napoli è davvero forte. Per me lui è un otto e mezzo, un otto con licenza di costruire e creare, più che di difendere. Per me è uno dei centrocampisti top in circolazione“.