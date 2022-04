Bergonzi sul rigore per il Napoli: “Errore evidente di Di Bello”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto a 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, rilasciando delle dichiarazioni relative agli episodi arbitrali di giornata. A proposito di quanto successo in Atalanta Napoli, Bergonzi ha criticato senza mezzi termini l’errore dell’arbitro Marco Di Bello, colpevole di non aver concesso immediatamente il rigore al Napoli per il fallo di Musso su Mertens.

Dopo il contatto in area tra il portiere argentino e l’attaccante del Napoli, Di Bello aveva concesso solo il calcio d’angolo al Napoli – sbagliando di nuovo, dato che l’ultimo tocco era nettamente di Mertens – salvo poi essere richiamato al VAR e assegnare il penalty agli azzurri.

Di seguito le parole di Bergonzi:

Atalanta Napoli

Perché l’arbitro di Atalanta-Napoli ci ha messo due minuti per assegnare il rigore? “Ai nostri tempi questo rigore lo vedevamo dal campo. Si vedeva facilmente, quello è rigore. Devi fischiare subito senza discussioni. Probabilmente non riuscivano a capire, ma bisogna tornare all’antica. Bisogna avere la personalità di decidere. Questo rigore devi vederlo subito”.

“Fossi il designatore arbitrale, non sarei contento della prestazione di Di Bello. Ho arbitrato giocatori fortissimi senza VAR e non si capiva nulla di quel che capitava. Alcuni erano talmente bravi e veloci che ti fregavano. Però era umano, senza nessun supporto tecnologico“.