Calciomercato Napoli, Pedullà sicuro: “Lo farà Zerbin”

Alessio Zerbin, attaccante del Napoli attualmente in prestito al Frosinone, sta disputando una grande stagione fin qui mettendo a segno sette reti in Serie B.

Il giovane attaccante classe 99’, sembra essere pronto per il grande salto di qualità e difatti il Napoli sta pensando quale possa essere la scelta migliore per il futuro del ragazzo.

Zerbin, Frosinone

In particolare, secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, il Napoli pare sia intenzionato a cedere il giocatore in prestito in Serie A per la prossima stagione.

Si tratterebbe di un salto di categoria anche se, come ribadito più volte dal ragazzo, il suo obiettivo è quello di vestire la maglia azzurra.

La partenza certa di Insigne poteva essere l’occasione giusta per far muovere al ragazzo i primi passi in prima squadra.

Tuttavia, nulla è ancora deciso e nei prossimi mesi ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.