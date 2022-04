Rinnovo Koulibaly, con De Laurentiis non si parlerà solo dell’aspetto economico

L’addio di Lorenzo Insigne a fine stagione porterà Kalidou Koulibaly a diventare capitano del Napoli a partire dalla prossima stagione, ma il contratto del senegalese terminerà a luglio 2023, al termine del prossimo campionato. Ciò porta la società azzurra a doversi occupare della situazione rinnovo con una certa urgenza. Koulibaly ha ormai trent’anni (trentuno a giugno) ed è diventato, da otto anni a questa parte, un pilastro di questa squadra.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, la fascia al braccio di Koulibaly potrebbe essere la chiave per il presidente De Laurentiis per rinnovare il contratto del suo gigante: la vittoria in Coppa d’Africa col Senegal ha mosso qualcosa nello spirito del classe ’91, che adesso pensa al titolo anche con il Napoli.

“La partenza di Lorenzo Insigne lo porterà a diventare capitano, un qualcosa che lo affascina come già avvenuto con il Senegal. A quel punto col presidente De Laurentiis ci sarà da capirsi più sui programmi e le ambizioni che sui soldi. Perché se vincere col Senegal è meglio che farlo in Francia, anche esultare a Napoli dà più soddisfazione che farlo in Premier o in altri club“.