Sorteggiati i gironi di Qatar 2022: Koulibaly può sorridere, Zielinski sfida Lozano

Si è concluso da poco il sorteggio dei gironi per i Mondiali di Qatar 2022: il torneo, orfano dell’Italia di Roberto Mancini per la seconda volta consecutiva, si giocherà nel prossimo autunno. Scopriremo, adesso, com’è andata per i calciatori del Napoli che si sono qualificati.

Senegal’s defender Kalidou Koulibaly (L) takes a picture of the trophy after winning the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 final football match between Senegal and Egypt at Stade d’Olembe in Yaounde on February 6, 2022. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

Sorteggio Mondiali Qatar 2022: Koulibaly sorride, Zielinski e Lozano si sfidano

È arrivato il momento di entrare nello specifico: adesso analizzeremo, uno per uno, i gironi dei calciatori azzurri qualificati al Mondiale di Qatar 2022:

Sorteggiato nel Gruppo A, Kalidou Koulibaly con il suo Senegal, fresco campione d’Africa, sfiderà l’Olanda dello juventino Matthijs De Ligt, insieme all’Ecuador e al Qatar, qualificatosi di diritto come paese ospitante. Può sorridere, quindi, il Comandante azzurro.

Nel Gruppo C, invece, sarà una sfida al sapore di Napoli: Lozano, con il Messico, dovrà affrontare la Polonia del compagno di squadra Piotr Zielinski. A completare il girone, ci sono l’Arabia Saudita e l’Argentina: probabile, quindi, che uno dei due azzurri possa qualificarsi come secondo.

Fabiàn Ruiz, che non è ancora certo della convocazione con la sua Spagna, troverebbe nel Gruppo E la Germania, il Giappone e la vincente del playoff tra Costa Rica e Nuova Zelanda. Tranne che per gli uomini di Flick, si tratta di un girone più che abbordabile per gli iberici.

Il Gruppo F vedrà protagonista il Belgio di Dries Mertens, che si scontrerà con la Croazia di Perisic e Brozovic per il primo posto. A chiudere il girone ci sono Canada e Marocco che non dovrebbero, almeno sulla carta, complicare la vita all’attaccante azzurro.

Sorteggio che non sorride a Zambo Anguissa, che nel Gruppo G si ritroverà contro i fuoriclasse del Brasile, la Svizzera e la Serbia del laziale Milinkovic Savic. In caso di convocazione Mario Rui, nel Gruppo H con il suo Portogallo, troverebbe il Ghana, la Corea del Sud e l’Uruguay del duo Cavani-Suarez.