Report allenamento Napoli, le ultime su Politano ed Insigne

Il rientro in campo in Serie A, e quindi Atalanta-Napoli, è sempre più vicino. Dopo la sosta nazionali, che ha portato con sé amarezza e delusione per i tifosi italiani, il Napoli giocherà infatti a Bergamo, in una sfida cruciale per il suo rush finale. Poco fa la SSC Napoli, con un comunicato ufficiale, ha reso note le ultime novità dalla sessione di odierna. Di seguito il comunicato.

“Dopo la settimana di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta a Bergamo in programma domenica 3 aprile alle ore 15″.

“Meret, Ounas e Petagna hanno svolto terapia e palestra. Anguissa ha fatto terapia, allenamento personalizzato sul campo e palestra. Politano ha fatto parte di seduta col gruppo e parte differenziato. Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo”.