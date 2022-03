Osimhen, delusione Nigeria: Ghana al mondiale e polizia in campo

Victor Osimhen e la sua Nigeria non prenderanno parte a Qatar 2022. Come per l’Italia, decisivo lo spareggio, contro il Ghana. A contrario del nuovo format europeo, l’attaccante del Napoli e la sua Nazionale hanno dovuto giocare un solo turno, andata e ritorno.

0-0 in Ghana, 1-1 in Nigeria. Decisiva la regola dei gol fuori casa. Ospiti in vantaggio con un gol al 10′ di Mensah. Poi il pareggio al 22′ di Troost-Ekong, che poteva riaprire il discorso qualificazione, ma non è bastato.

Nigeria, Victor Osimhen (Photo by PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images)

Al 34′ anche la beffa: annullato per fuorigioco il gol del 2-1 a Osimhen, che poteva rivelarsi decisivo per la qualificazione. L’attaccante 23enne è poi andato vicino al gol in altre due occasioni nel secondo tempo, con due rovesciate. Nessun gol, e Ghana che parteciperà a Qatar 2022.

I tifosi nigeriani, su tutte le furie, hanno fatto invasione mettendo a ferro e fuoco il campo di gioco. Le forze dell’ordine sono state costrette a lanciare il gas lacrimogeno.