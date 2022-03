Maggio: “Italia fuori dai Mondiali è un danno. Ora serve cambiare”

La non avvenuta qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar ormai è un tema caldissimo affrontato da qualsiasi italiano che stenta a crederci sulle due assenze nella competizione prima nel 2018 e poi nel 2022. Riguardo a questo tema bollente, anche l’ex Napoli Christian Maggio esprime la sua opinione in una lunga intervista rilasciata ai nostri microfoni. Ecco quanto dichiarato:

Christian Maggio, Napoli-Lazio 2015

“L’altro argomento di attualità è l’Italia. Esclusione dolorosa dopo la grande felicità dell’Europeo. Tu hai respirato a lungo l’aria della Nazionale e sei stato perno di quella del 2012: cosa è mancato nel 2018 e nel 2022? Perché, secondo te, non ci siamo qualificati ai Mondiali?

Arrivare a giocare la partita contro la Macedonia è stata un terno al lotto. Purtroppo per la seconda volta siamo fuori dai Mondiali e per il calcio italiano non è una cosa positiva. Dispiace anche perché ci sono dei calciatori giovani che hanno avuto sicuramente qualche difficoltà visto che non hanno giocato molto e questo ha portato a non essere troppo preparati. E’ già la seconda volta che non andiamo ai Mondiali e ora questo deve essere un cambiamento importante per iniziare a credere molto più nei giovani italiani. Vanno valorizzati i nostri talenti”.