Futuro Meret: incontro a giorni, la società ha le idee chiare

Il futuro di Alex Meret sta tenendo banco in casa Napoli in vista della prossima stagione. La domanda è sempre la solita: resta per fare il titolare o sarà ceduto in estate? Aurelio De Laurentiis ha le idee abbastanza chiare sul portiere friulano: vuole rinnovargli il contratto e renderlo il portiere del futuro.

Napoli rinnovo Meret (Getty Images)

Rinnovo Meret: incontro con gli agenti

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, la prossima settimana sarà quella decisiva per il rinnovo di Meret con il Napoli. Cristiano Giuntoli incontrerà i suoi agenti per discutere del futuro.

L’idea del Napoli è quella di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con la garanzia di un posto da titolare nella prossima stagione. C’è fiducia di trovare subito un accordo.