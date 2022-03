Sampdoria-Napoli Femminile, Emily Garnier: “Ci servirà per vincere!”

Il Napoli femminile scenderà in campo domenica 27 marzo alle ore 14:30 in trasferta contro la Sampdoria. Dopo la sconfitta in casa contro la Juventus (0-2: Hurtig, Caruso), le azzurre devono ripartire in quarta e cercare di guadagnare sempre più punti in ottica salvezza. Il club partenopeo (15 punti), infatti, occupa attualmente la decima posizione a 3 punti dalla Fiorentina, diretta concorrente per un posto in Serie A il prossimo anno.

Ai microfoni di Radio Club 91 ha parlato il difensore centrale del Napoli Emily Garnier, che ha commentato la scorsa partita contro la Juve e raccontato le proprie sensazioni in vista dell’incontro con la Sampdoria.

FOTO: Emily Garnier, Napoli Femminile

“Abbiamo giocato bene contro la Juventus, ma potevamo fare anche di più e penso che questo sia un buon segnale per la sfida contro la Sampdoria. Perché la Juventus è la Juventus, ma la Sampdoria si può battere”.

“Ogni giornata da questo punto in poi è decisiva. Ogni fine settimana dobbiamo pensare alla partita che abbiamo davanti, perché se pensiamo ai punti perdiamo la concentrazione sul campo. Noi dobbiamo solo pensare alla Sampdoria e a cosa dobbiamo fare in campo”.

“Sarà comunque una gara difficile, perché loro sanno come giocare con i loro mezzi. Ma secondo me stiamo preparando bene la partita in questa settimana, gli allenamenti stanno andando bene e io sento tutta questa energia positiva”.

“Cosa serve per vincere? Ho imparato una cosa da poco, si chiama “cazzimma” e dobbiamo metterla in campo per vincere. Non c’è tempo da perdere”.