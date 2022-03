Napoli, Mertens vuole restare in Serie A: l’indiscrezione

Il futuro di Dries Mertens resta ancora in bilico, nonostante la data di scadenza del contratto si avvicini sempre di più ogni giorno che passa. Dal Belgio, precisamente dal portale Voetbal24, arriva una clamorosa indiscrezione riguardante l’attaccante belga.

Napoli’s Belgian forward Dries Mertens reacts during the Italian Serie A football match between Napoli and Udinese on March 19, 2022 at the Diego-Maradona stadium in Naples. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Dal Belgio: “Ecco la decisione di Mertens!”

Secondo quanto riportato, quindi, da Voetbal24 il numero 14 azzurro, Dries Mertens, avrebbe deciso di restare in Italia anche se non dovesse rinnovare il contratto con il Napoli: si è palesato nei giorni scorsi il Milan, che vorrebbe battere la concorrenza della Lazio di Sarri per l’ex PSV Eindhoven.