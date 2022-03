Fiorentina, tegola per Italiano: titolare out contro il Napoli? Le ultime

Tra qualche settimana il Napoli di Luciano Spalletti ospiterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano allo Stadio Diego Armando Maradona. Il club gigliato, però, potrebbe dover affrontare gli azzurri senza uno dei loro pezzi da novanta, che si è infortunato nella serata di ieri con la sua nazionale.

Fiorentina Piatek

Piatek salta il Napoli? Le ultime sull’infortunio

Krzysztof Piatek potrebbe saltare la trasferta della Fiorentina contro il Napoli in programma per il 10 aprile 2022: il centravanti polacco si è infortunato durante la partita tra la sua Polonia e la Scozia. Dopo la fine del match l’ex Milan ha necessitato di ben sette punti di sutura nelle zone del Tallone d’Achille: proprio per questo, può essere considerato in dubbio per la sfida agli azzurri.