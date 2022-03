Mancini dice addio all’Italia? Ipotesi ex Napoli come CT

Quella a cui abbiamo assistito ieri sera è stata sicuramente tra le disfatte più clamorose nella storia della Nazionale Italiana: proprio per questo il CT Roberto Mancini starebbe pensando alle dimissioni. Oltre alla coppia Cannavaro-Lippi, tra le idee del presidente Gravina sarebbe spuntato il nome di un ex allenatore del Napoli.

Gattuso Italia (Imago)

Gattuso nuovo CT della Nazionale? Gravina ci pensa

Secondo quanto riferito da TMW, Gabriele Gravina starebbe pensando seriamente a Gennaro Gattuso, ex allenatore di Milan e Napoli, per la panchina della Nazionale: la sua esperienza, da calciatore ma anche da tecnico, potrebbe spalancargli le porte in caso di addio dell’attuale CT Mancini. Il tecnico calabrese, quindi, è sicuramente tra i papabili.