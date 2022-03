Di Lorenzo: “Ringrazio i tifosi del Napoli per l’affetto, sono già a lavoro per tornare il prima possibile”

I giocatori rimasti a Napoli e non partiti con le proprie nazionali oggi hanno ripreso gli allenamenti a Castel Volturno. Mister Spalletti dovrà preparare con molta cura la sfida di Bergamo contro l’Atalanta in programma alla ripresa del campionato. Il tecnico ex Inter dovrà fare a meno degli squalificati Amir Rrahmani e Victor Osimhen, oltre all’infortunato Di Lorenzo.

Napoli infortunio Di Lorenzo (Getty Images)

Il terzino del Napoli ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro nell’ultimo match contro l’Udinese in uno scontro fortuito con il portiere friulano Marco Silvestri. A causa di questo infortunio, Di Lorenzo ha dovuto rinunciare alla chiamata della Nazionale per le sfide dei playoff Mondiali e dovrà restare fermo per circa un mese.

Con un post pubblicato sui suoi profili social, il numero 22 del Napoli ha voluto ringraziare tutti i tifosi per i messaggi di affetto e si è dato la carica per ritornare il prima possibile. Queste le sue parole.

“Purtroppo dovrò restare per un po’ ai box, ma sono già a lavoro per rientrare quanto prima. Non vedo l’ora di tornare in gruppo, vi sosterrò con tutte le mie forze anche da casa.

Ringrazio tutti i tifosi per i messaggi di affetto”.