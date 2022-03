Ospina verso l’addio: il Napoli potrebbe pescare il nuovo portiere dalla Serie A

Il prossimo calciomercato estivo si preannuncia ricco di addii in casa Napoli: dopo quello già annunciato di Insigne, anche Ospina, Ghoulam, Malcuit e Mertens potrebbero non rinnovare il proprio contratto e lasciare Napoli a parametro zero. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà un’estate di fuoco e dovrà sopperire a queste partenze con diversi acquisti.

Bartlomiej Dragowski

Come detto in precedenza, uno dei calciatori che ha il contratto in scadenza a giugno e che potrebbe lasciare Napoli è David Ospina. La società azzurra vorrebbe puntare su Alex Meret per il futuro e il portiere colombiano potrebbe essere sacrificato.

Ma se partirà Ospina, Giuntoli dovrà trovare un nuovo secondo portiere da affiancare a Meret. Secondo quanto riporta La Nazione, uno dei nomi sulla lista del direttore sportivo azzurro è quello di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina.

L’estremo difensore polacco ha perso il posto da titolare a sfavore di Pietro Terracciano e la trattativa per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023) è in netta salita. Ecco perché la Fiorentina potrebbe pensare a una sua cessione in estate per non perderlo a zero l’anno prossimo.

Sulle tracce di Dragowski però non c’è solo il Napoli: il numero 69 viola è seguito anche dal Borussia Dortmund. La Fiorentina chiede 11 milioni di euro per cedere il suo portiere.