Mario Rui, l’agente si sfoga: “Ora non lo fa più nessuno!”

Mario Rui è uno dei perni del Napoli di Spalletti: proprio nella giornata di oggi ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo il suo agente Mario Giuffredi, che si è soffermato sulle prestazioni del suo assistito.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 12: Denzel Dumfries of FC Internazionale vies with Mario Rui of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio Diego Armando Maradona on February 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’agente di Mario Rui bacchetta i tifosi

Di seguito le dichiarazioni del procuratore del terzino del Napoli:

“Mario Rui per un anno è stato bombardato di cattiverie e oggi nessuno dice più quelle cose. A me interessano le prestazioni e Mario Rui ne ha fatta un’altra di livello, sta avendo un gran rendimento. Se uno come Spalletti lo definisce ‘professore’ non c’è niente di più bello”.