L’Atalanta passa il turno in Europa League: c’è una buona notizia per il Napoli

L’Atalanta ha giocato stasera l’ottavo di finale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, alla BayArena: il club allenato da Gasperini ha battuto per 1-0 gli avversari grazie al gol decisivo di Jeremie Boga nello scadere del secondo tempo, al 91′. Il passaggio del turno dei bergamaschi porta una buona notizia anche in casa Napoli.

L’Atalanta passa il turno: buona notizia per il Napoli

Il passaggio del turno per l’Atalanta fa sorridere anche il Napoli in vista del big match in programma fra qualche settimana: la Dea affronterà gli azzurri a Bergamo il 3 aprile, per poi affrontare il prossimo avversario in Europa League, quattro giorni dopo, il 7 aprile. Questo lascia pensare, quindi, che gli uomini di Gasperini dovranno prendere una scelta: campionato o Europa, i bergamaschi si troveranno di fronte ad un bivio.