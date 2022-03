VIDEO | VERONA NAPOLI 1-2, le immagini del match

Il Napoli vince 2-1 contro l’Hellas a Verona grazie ad una super doppietta di Victor Osimhen. Il primo tempo si chiude in vantaggio per gli azzurri con la prima rete di giornata del nigeriano che mette la palla in rete grazie ad un magistrale colpo di testa su assist di Matteo Politano.

Nella ripresa la partita inizia a diventare sempre più fisica. Gli azzurri però non si sono sottratti ai contrasti e a metà secondo tempo è arrivato anche il raddoppio sempre di Osimhen.

Pochi minuti dopo arriva anche il gol del Verona con Faraoni dopo un buon cross al centro di Tameze.

