Lo speaker grida i nomi di Insigne e Spalletti, la reazione dei veronesi!

Manca davvero poco all’inizio del match tra Verona e Napoli.

In particolare, durante la lettura delle formazioni i tifosi de Verona hanno preso di mira due azzurri.

Difatti, quando lo speaker ha annunciato i nomi di Spalletti ed Insigne, i veronesi hanno gridato “merda”.

Tifosi Verona

Dunque, il clima è molto caldo già prima dell’inizio del match.

Sarà una partita fondamentale per gli azzurri in un ambiente molto caldo ed ostile, dovranno dimostrare di avere carattere e tanta fame per portare a casa i tre punti.