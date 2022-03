VIDEO | Calciomercato, CLAMOROSA OFFERTA ricevuta dal NAPOLI!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato un retroscena di mercato relativo al Napoli. Secondo quanto scritto dal quotidiano, infatti, il Napoli aveva ricevuto delle offerte considerevoli dal Newcastle per Osimhen e Fabian Ruiz. La società inglese, infatti, adesso affidata ad arabi non ha problemi di liquidità ed era pronta ad offrire 100 milioni di euro per l’attaccante nigeriano e poco meno della metà per il centrocampista spagnolo. A gennaio il club azzurro ha rifiutato la proposta, ma l’interesse su Osimhen resta concreto da parte del Newcastle. Infatti, mentre Fabian Ruiz ha visibilmente manifestato di avere altre aspirazioni, l’attaccante azzurro continua a restare oggetto di attenzioni da parte della sponda inglese, che potrebbe ripresentarsi in primavera con un’ulteriore offerta.

#napoli #sscnapoli #delaurentiis #osimhen #fabianruiz #newcastle #calciomercato #mercatonapoli #seriea #spalletti

▶ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh

▶IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/H9WnJaG

» Twitch: http://bit.ly/3omqv2h

» Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe

» Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5

» Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I